Ferrari senza pace, è scontro Hamilton-Leclerc. E anche Vasseur è colpevole

Una leggenda contro un simbolo: non poteva uscirne indenne la Ferrari dopo aver affiancato Lewis Hamilton (7 Mondiali e mostrine spalmate sul petto come se gli avessero rovesciato addosso una guantiera di insalata russa) a Charles Leclerc, il pilota col dna della Scuderia, il pre-destinato a soffrire. Gare in rosso 171, successi nove in otto anni - quanti Antonelli in uno - a fronte di 27 pole. La priorità assoluta è per entrambi la leadership della squadra, non conta altro. Disciplinati a Maranello si ritrovano poi a darsele tra la Stowe e la Club a Silverstone, nella Prima Variante a Monza, alla curva 4 in Messico, e non solo in queste occasioni. Ma è davvero troppo per una Ferrari che, non essendo vincente in assoluto, non dovrebbe sprecare. E invece.