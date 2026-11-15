"Antonelli guiderà per la Ferrari, saranno loro a cercarlo": la previsione dell'ex team principal fa sognare i tifosi

"Io in Ferrari? Non escludo nulla, ma oggi l’obiettivo è vincere il più possibile con la Mercedes". Così, Andrea Kimi Antonelli - intervistato da 'Automoto.it' - si era espresso sul suo futuro dopo il trionfo nel GP di Spagna, sul circuito del Madring, lasciando aperta la porta in merito a un possibile futuro con la scuderia di Maranello (qui l'intervista completa). Quasi due mesi dopo, il classe 2006 di Bologna si è laureato campione del mondo diventando il più giovane pilota della storia a centrare il titolo della Formula 1, nonché il primo pilota italiano a trionfare dopo Alberto Ascari nel 1953 e il terzo in assoluto dopo Nino Farina e lo stesso Ascari. Chi sogna Kimi in rosso è anche Luca Cordero di Montezemolo che, in tempi non sospetti, aveva dichiarato: "Mi dispiace non averlo visto al volante della Ferrari, ma avrebbe avuto delle pressioni. Speriamo che tra qualche anno si possa sedere sulla Rossa. Ma come italiani e appassionati di F1 dobbiamo essere tutti contenti". Un pensiero condiviso anche da Guenther Steiner, ex team principal della Haas e attuale team principal del team Tech3 in MotoGP.