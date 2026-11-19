Dallo screzio alla confessione, Leclerc su Hamilton: "Non andiamo sempre d'accordo ma è stato ingigantito tutto"
Tentativi di riappacificazione in vista del Gran Premio a Las Vegas per la Ferrari. Dopo un periodo segnato dalle tensioni tra Hamilton e Leclerc, culminate con il ruota a ruota al Gp del Messico, torna aria respirabile al box della Rossa. Anche l'incontro di confronto voluto da Vasseur in Brasile sembrerebbe aver avuto i suoi frutti. Il primo a prendere la parola, durante la consueta conferenza stampa, che introduce il weekend è proprio il britannico che si è aperto sul rapporto col monegasco alla luce dei recenti eventi, definendolo un elemento costruttivo per la comunicazione del team.
Le parole di Hamilton su Leclerc: "Conosciamo i rispettivi limiti"
"Quando abbassiamo la visiera è tutto molto chiaro. Conosciamo i rispettivi limiti e sappiamo che l'obiettivo finale è ottenere il miglior risultato per la squadra", ha detto il 7 volte campione del mondo Sir Lewis. Poi un bilancio sui progressi interni del Cavallino: "Ci stiamo lavorando costantemente e credo che quest'anno sia migliorata molto. Continueremo a farlo per ottimizzare tutti i nostri processi. Siamo molto uniti e tutti stanno andando nella giusta direzione". Il numero 44 ha poi parlato del tracciato in Nevada, che difficilmente ha tirato fuori il meglio dalla SF-26 visto il rettilineo di quasi 2 chilometri da percorrere in notturna: "Qui fa molto freddo, e immagino che questo sarà uno dei temi principali del weekend. Bisogna riuscire a far funzionare le gomme: vedremo quando scenderemo in pista. L'anno scorso la situazione era simile, ma quest'anno potrebbe essere ancora più difficile".
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