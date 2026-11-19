Le parole di Hamilton su Leclerc: "Conosciamo i rispettivi limiti"

"Quando abbassiamo la visiera è tutto molto chiaro. Conosciamo i rispettivi limiti e sappiamo che l'obiettivo finale è ottenere il miglior risultato per la squadra", ha detto il 7 volte campione del mondo Sir Lewis. Poi un bilancio sui progressi interni del Cavallino: "Ci stiamo lavorando costantemente e credo che quest'anno sia migliorata molto. Continueremo a farlo per ottimizzare tutti i nostri processi. Siamo molto uniti e tutti stanno andando nella giusta direzione". Il numero 44 ha poi parlato del tracciato in Nevada, che difficilmente ha tirato fuori il meglio dalla SF-26 visto il rettilineo di quasi 2 chilometri da percorrere in notturna: "Qui fa molto freddo, e immagino che questo sarà uno dei temi principali del weekend. Bisogna riuscire a far funzionare le gomme: vedremo quando scenderemo in pista. L'anno scorso la situazione era simile, ma quest'anno potrebbe essere ancora più difficile".