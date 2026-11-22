Dopo il disastro di Las Vegas, anche il solitamente calmo e razionale Frédéric Vasseur non ci sta e punta il dito . Il team principal della Ferrari si presenta ai microfoni di SkySport per commentare un Gran Premio da dimenticare e soprattutto l'ennesimo caso in pista, con il contatto tra Hamilton e Leclerc che ha rovinato completamente la gara della Rossa, con Lewis che ha perso posizioni e Charles penalizzato di 10 secondi.

Vasseur: "La colpa dell'incidente è di Leclerc"

Vasseur non ha usato mezzi termini, ed ha anzi risposto diretto e duro alle domande su quanto accaduto in pista: "Di chi è la colpa? Anzitutto questa situazione è inaccettabile, questo è lo stesso messaggio del Messico, dobbiamo pensare a tutte le persone che lavorano per Ferrari. Avevamo trasmesso a Leclerc il messaggio di non sorpassare: ha commesso un errore che ha rovinato la gara al team, sono molto arrabbiato. Dovevano pensare al team anche quando stavano correndo uno contro l'altro, è molto frustrante".

Vassuer durissimo: "Prenderemo provvedimenti"

Il team principal insiste, allontanando l'ipotesi di un errore via radio: "Un problema di comunicazione? Non penso, il messaggio era molto chiaro via radio. Non è una questione di comunicazione, siamo stati chiari dopo il Messico e lo saremo anche oggi. Una multa? Ne discuteremo domani, ci saranno conseguenze per quanto accaduto oggi, dovremo prendere delle decisioni e dei provvedimenti. È inaccettabile mettere impegno e risorse su una gara e rovinare il lavoro di 20mila persone in questo modo".

Vasseur ammette: "La situazione sta diventando ingestibile"

E in questa situazione sempre più incandescente, è impossibile non pensare al futuro: "La pressione sta crescendo, ora è molto peggio rispetto a 18 mesi fa, è una situazione che sta diventando ingestibile tra Hamilton e Leclerc. Devono rispettarsi reciprocamente ma devono anche rispettare il team. È difficile da accettare, sapevamo che sarebbe stata una gara difficile ma avevamo il potenziale per il podio. Non voglio immaginare cosa sarebbe successo, però potevamo fare una bella rimonta. Ma loro si concentrano più sul battere il compagno di squadra che sulla gara".