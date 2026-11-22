Leclerc dopo l'incidente: "Non cerco scuse, parlerò con Hamilton"

"Cosa ne penso della penalità? Se mi hanno voluto dare 10 secondi, è perché me la sarò meritata e perché avrò fatto qualcosa di sbagliato. È semplicemente così. Dovrò riguardare l'incidente, l'ho visto in modo diverso dall'abitacolo, si ha sempre una prospettiva diversa da dentro l'auto. Lo riguarderò, ma chiaramente, quando ricevi una penalità di 10 secondi, è perché almeno la maggioranza dei commissari ha pensato che te la meritassi. Penso che questo sia stato molto diverso dagli scontri o dalle battaglie che abbiamo avuto in passato, quando in alcune di quelle battaglie abbiamo spinto i limiti un po' troppo oltre. Penso che in questo caso non ci sia stato nulla di folle. Non sto cercando scuse. Alla fine, ho ricevuto una penalità di 10 secondi. Guarderò cosa avrei potuto fare diversamente, e spero davvero che questa sia l'ultima volta. Non ho tanto da dire, mi dispiace davvero per il team, che sta dando tutto, e per Fred. Parlerò con Hamilton, voglio solo spiegargli la mia prospettiva. Dall'interno dell'auto, 10 secondi sembravano un po' severi, ma hanno avuto un grande impatto su Lewis, e bisogna tenerne conto. È una situazione delicata trovarsi qui davanti e parlare di quello che ci diciamo all'interno della squadra. Capisco che vogliate saperne di più, ma anche per me è difficile entrare nei dettagli di quello che ci diciamo tra di noi. Alla fine, credo che oggi non abbiamo fatto i punti che avremmo dovuto e questo non è accettabile. Rifletterò sull'accaduto e cercherò di capire cosa avrei potuto fare meglio, diversamente, per assicurarmi di non trovarmi mai più in questa situazione. Questo è tutto quello che posso dire".

Hamilton spiega: "Con Leclerc non ho nessun problema"

Poco dopo è stato il turno di Lewis Hamilton, che ha scelto però di restare calmo e concentrato sulle ultime due gare della stagione: "Imporre regole tra di noi? Deve decidere Vasseur, io ho detto di tutto e di più. Posso solo fare il mio lavoro e dare il massimo, tutto qui. Con Leclerc non so cosa stia succedendo esattamente, pensavo fosse tutto risolto, io con lui non ha nessun problema. Noi in pista guidiamo per tutti quelli che lavorano in fabbrica, non è una gara tra di noi ma contro la McLaren. Abbiamo portato a casa qualche punto, non quanti ne volevamo però. Io ero concentrato sulla gara piuttosto che su quell'incidente, ci sono state delle battaglie davvero dure oggi. Penso che come team abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla strategia. Il passo della macchina era molto forte e avremmo potuto lottare per il podio oggi. Ho evitato le collisioni con le McLaren, il che per me è stato davvero difficile. Anche quando ho perso posizioni, ho tenuto la testa bassa e mi sono detto: "Max non è così lontano, posso recuperare" e poi sono stato di nuovo superato. Onestamente, sono orgoglioso del mio team, dei miei ingegneri. Stiamo cercando di battere la McLaren, non si tratta di me e Charles, si tratta di cercare di battere la McLaren, e oggi non ci siamo riusciti. In un modo o nell'altro, dobbiamo davvero ricompattarci e lavorare come una squadra"