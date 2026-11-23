Fossimo a bagno nell’antimateria, cittadini di un mondo al contrario, dovremmo parlare di una doppietta Ferrari , addirittura replicata in più forme, in un GP di Las Vegas combattuto e spettacolare: unica squadra con due piloti penalizzati (Hamilton e Leclerc con 10" a testa), unica ad aver visto la sua coppia battagliare dannosamente, al contrario di Mercedes, Red Bull, McLaren, Alpine, Audi. E dire che Leclerc e Hamilton avevano appena descritto come caramellato il chiarimento sulle scintille del Messico: tempo per appianare cinque o dieci minuti, rispetto in dosi massicce, sul tavolo tè e biscotti.

Disastro tra Leclerc e Hamilton

Invece niente da fare: ieri uno spettacolo indecoroso, compreso un team principal che stringe nelle mani redini aggrovigliate. La responsabilità del patatrac è stata di Leclerc in maniera nettamente prevalente: per la gloria della sesta posizione ha sferrato un attacco a Lewis (giro 38) in curva 7, toccandolo da dietro e mandandolo in testacoda. Avevano cominciato a beccarsi al giro 12. Charles in radio aveva avvertito sulle sue intenzioni: "Stia attento a stringere in questo modo, perché non andrà a finire bene".

Leclerc disobbediente

Non ha obbedito alle raccomandazioni via radio, in cui gli era stato detto di non attaccare Hamilton. Un sorpasso sarebbe sempre stato possibile più avanti, e in rettilineo grazie a scie ed energia elettrica, droghe ieri largamente in uso a Las Vegas. "Charles voglio vederti a fine gara, prima di ogni altra cosa" gli aveva intimato Vasseur nel finale. Il ragazzo è fumantino, andava rampognato e messo in riga. Infatti, poco dopo, Leclerc s’è presentato plumbeo alle interviste televisive: "Ehm... se ho preso 10" di penalità sarà stata colpa mia... Non ho tanto da dire". Cosa salvi della giornata? "Nulla".