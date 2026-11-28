Delusione Ferrari, in Qatar il distacco è impietoso: Leclerc e Hamilton ad oltre un secondo da Antonelli!
LUSAIL (QATAR) - Ennesima delusione per le Ferrari in Qatar, dove le due Rosse sono state protagoniste di Qualifiche da incubo sulla pista di Lusail.
Delusione Ferrari nelle Qualifiche in Qatar
Per Charles Leclerc (settimo con il tempo di 1:22.955) e per Lewis Hamilton (nono in 1:23.108) oltre un secondo di distacco da Kimi Antonelli, nuovo campione del mondo che con la sua Mercedes ha chiuso al secondo posto (1:21.823) dietro al compagno di squadra George Russell riuscito invece a conquistare la pole. Per il monegasco quindi un +1.260 di ritardo rispetto ad Antonelli, per il britannico invece un +1.413.
Continua il momento no di Leclerc e Hamilton
Prosegue dunque il momento difficile per la scuderia di Maranello, le cui vetture erano già apparse in difficoltà nelle prove libere e reduce dalle polemiche seguite al precedente Gp di Las Vegas, dove Leclerc e Hamilton si erano scontrati in pista dimostrando ancora una volta come il loro rapporto sia di difficile gestione all'interno del team.
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