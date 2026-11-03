Stagione finita per Ocon alla Haas, è ufficiale: Camara farà il suo debutto in Brasile!

Terremoto in casa Haas a pochi giorni dal Gran Premio del Brasile. La scuderia americana ha ufficializzato la separazione da Esteban Ocon , che non correrà più per il team nel Mondiale 2026 di Formula 1. Al suo posto, sul circuito di Interlagos, debutterà Rafael Camara , giovane talento brasiliano della Ferrari Driver Academy , già annunciato come pilota titolare della squadra per la prossima stagione. Una decisione arrivata dopo le tensioni esplose in Messico tra Ocon e il team principal Ayao Komatsu . Il diverbio avrebbe segnato la rottura definitiva tra il francese e la squadra, anticipando una separazione che apre interrogativi anche sul futuro del pilota in Formula 1.

Haas, Camara debutta davanti al suo pubblico: il comunicato ufficiale

Per Camara si tratta di un'occasione speciale. Il brasiliano farà il proprio esordio nella massima categoria automobilistica proprio davanti al pubblico di casa, su uno dei circuiti più iconici del calendario. Una promozione anticipata rispetto ai programmi iniziali, che lo vedrà condividere il box con Oliver Bearman. La Haas, tuttavia, ha confermato la presenza del giovane pilota soltanto per il Gran Premio di San Paolo, senza chiarire se sarà lui ad affiancare il britannico anche nelle restanti gare del 2026. Questo il comunicato ufficiale della scuderia americana: "Haas F1 Team può confermare che Esteban Ocon non gareggerà più per suo conto nel Campionato Mondiale FIA di Formula 1 2026. Rafael Câmara affiancherà ora Ollie Bearman nella squadra al Gran Premio di San Paolo. Rafael farà il suo debutto in Formula 1 sul suolo di casa quest'anno, essendo stato annunciato il mese scorso come uno dei piloti a tempo pieno di TGR Haas F1 Team per il Campionato Mondiale FIA di Formula 1 2027".