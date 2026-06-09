Quanta Italia in Formula 1: Fornaroli debutta con la McLaren nelle FP1 di Barcellona. Il comunicato
BARCELLONA (SPAGNA) - Cresce l'attesa per il GP di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Sul prestigioso circuito di Barcellona-Montmelò, l'Italia sarà ancora una volta protagonista: e no, stavolta non c'entra Kimi Antonelli, leader della classifica piloti e fresco di trionfo a Montecarlo. Venerdì 12 giugno, per la prima sessione di prove libere in Spagna, al volante della McLaren ci sarà l'italiano Leonardo Fornaroli che debutterà così in Formula 1 dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 2 nel 2025 con il team Invicta Racing e in Formula 3 nel 2024 con Trident. Lo ha reso noto, con un comunicato, la scuderia inglese: il piacentino, classe 20004, sostituisce il campione del mondo della classe regina, Lando Norris.
La Formula 1 parla italiano con Fornaroli e Antonelli
Nei mesi scorsi Fornaroli ha effettuato una seria di test a bordo della monoposto del 2023, girando a Barcellona, Silverstone e Austin: i risultati hanno stupito positivamente la McLaren che ha così deciso di dare al pilota italiano la possibilità di girare in una sessione ufficiale di Formula 1 con la MCL40, in ombra a Montecarlo in termini di prestazione e affidabilità. Con Fornaroli e Antonelli, l'Italia tornerà ad avere due piloti contemporaneamente in pista in una sessione di un Gran Premio di Formula 1. Non accadeva dal 2011, quando Jarno Trulli correva con la Lotus e Vitantonio Liuzzi con il team HRT.