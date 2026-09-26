Norris al veleno contro Colapinto: "Dovrebbe essere bandito, non è da Formula Uno!"

BAKU (AZERBAIGIAN) - Lando Norris su tutte le furie. Il campione del mondo in carica non ha avuto bisogno di rivedere le immagini per esprimere il proprio giudizio sull’ incidente che ha messo fine al suo GP di Baku, in Azerbaigian. Al termine della gara, il pilota della McLaren sapeva già che il contatto con l' argentino Franco Colapinto aveva compromesso definitivamente la sua corsa . E davanti ai giornalisti ha chiesto una sanzione ben più severa rispetto a quella successivamente inflitta dai commissari al pilota Alpine : almeno una gara di stop . "Penso che la FIA dovrebbe iniziare a infliggere squalifiche per questo genere di cose", ha tuonato Norris nel paddock . "È una mancanza di rispetto. Costa anche un sacco di soldi; tutti i miei pezzi sono da buttare ora. Le persone dovrebbero essere squalificate perché questo non è un modo di guidare degno della Formula 1".

Norris al veleno contro Colapinto: i dettagli

Ma che cosa è accaduto precisamente? L’incidente che ha estromesso Norris dalla gara sul circuito di Baku è avvenuto alla ripartenza successiva alla Safety Car entrata in pista dopo l’episodio che aveva coinvolto Alexander Albon, all'inizio del 36° giro. Il gruppo è arrivato molto compatto alla staccata di curva 1, con gomme e freni ancora lontani dalla temperatura ideale. Colapinto ha affrontato la frenata a velocità eccessiva, ha bloccato le ruote anteriori e perso il controllo della sua Alpine. L’argentino è riuscito a evitare Kimi Antonelli, che precedeva il gruppo, ma a quel punto non aveva più né lo spazio né il controllo necessari per impostare correttamente la curva. La sua vettura è finita contro quella del compagno di squadra Pierre Gasly, innescando una carambola nella quale è rimasta coinvolta anche la McLaren di Norris. Per tutti e tre la gara è terminata in quel momento e la Safety Car è stata costretta a rientrare immediatamente in pista. Per Alpine il danno è stato particolarmente pesante e doppio: Gasly era settimo e Colapinto decimo prima dell'incidente, entrambi quindi in zona punti. Norris, invece, ha visto svanire ogni possibilità di rimonta al termine di un fine settimana complicato per la McLaren.