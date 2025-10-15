F1, Mercedes conferma Russell e Antonelli anche nel 2026

La Mercedes ha ufficializzato la sua line-up per la stagione 2026 di Formula 1 : saranno ancora George Russell e Kimi Antonelli a giudare le Frecce d'Argento . L'annuncio è arrivato alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin , confermando la volontà del teal di proseguire con la coppia nata dal proprio programma junior. Una scelta di continuità per la scuderia otto volte campione del mondo, attualmente seconda nella classifica costruttori. Russell , promosso nella squadra ufficiale nel 2022 dopo tre anni in Williams , ha già conquistato cinque vittorie in carriera, l'ultima delle quali a Singapore . Per lui, il 2026 sarà l'ottava stagione in F1 e la decima nel mondo Mercedes , con cui collabora dal 2017.

Antonelli futuro e presente della Mercedes

Il debuttante bolognese Kimi Antonelli, 18 anni, si è messo in luce nel suo primo anno in F1 con prestazoni in costante crescita: pole position nella Sprint a Miami, podio in Canada (dove è diventato il più giovane di sempre a salire sul podio nella storia del Mondiale) e piazzamenti nella top five a Baku e Singapore. Antonelli attualmente è l'unico pilota italiano nel circuito, ha commentato così la notizia: "Sono davvero entusiasta di continuare con il team. Ho imparato tantissimo nella mia prima stagione, sia nei momenti positivi che in quelli difficili. Tutto questo mi ha reso più forte, non solo come pilota ma anche come compagno di squadra". Soddisfatto anche Toto Wolff, team principal della Mercedes: "Confermare la nostra formazione di piloti è sempre stata solo una questione di quando, non di se. George e Kimi hanno dimostrato di essere una coppia forte e non vediamo l'ora di continuare con il nostro percorso insieme". Con il rinnovo, la Mercedes guarda al futuro mantenendo salda la propria identità: un mix di esperienza e gioventù, con Russell ormai punto di riferimento e Antonelli pronto a rappresentare l'Italia nell'èlite della Formula 1.