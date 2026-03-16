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lunedì 16 marzo 2026
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Kimi Antonelli, il segno del destino© Getty Images

Kimi Antonelli, il segno del destino

Leggi il commento sul trionfo del pilota italiano della Mercedes nel Gp di Formula 1 in Cina
Andrea Cordovani
1 min
TagsF1Kimi AntonelliMERCEDES

L'asfalto di Shanghai non è solo bitume e gomma bruciata; è una pergamena nera su cui il destino ha deciso di scrivere una riga indelebile. L’aria è elettrica, satura di un’attesa che toglie il fiato. Mancano poche curve, il traguardo è un miraggio che trema nel riverbero del calore, e la Mercedes numero 12 danza sull’orlo dell’impossibile. Il posteriore scoda, ma Kimi Antonelli non combatte la f

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