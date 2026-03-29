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Antonelli è già il "Goat": i social si scatenano dopo il Gp del Giappone con meme e ironie

Antonelli, festa senza alcool sul podio di Suzuka: non ha ancora l'età per bere champagne. La F1 ha pensato ad un'alternativa

Il pilota Mercedes ha potuto festeggiare solo con una bevanda analcolica: in Giappone le regole sono stringenti
Simone Zizzari
1 min

Una vittoria senza brindisi. È quello che è accaduto a Kimi Antonelli che sul podio di Suzuka ha festeggiato il suo trionfo senza poter stappare la tradizionale bottiglia di champagne. Il pilota della Mercedes - il più giovane della storia in testa alla classifica piloti di Formula Uno - non ha infatti ancora l’età giusta per poter brindare con l’alcol. E quindi niente bollicine sul podio. 

Sul podio niente champagne ma solo una bevanda alcolica

Fra le mani del giovane fenomeno non c’era la tradizionale bottiglia di champagne, come avevano invece Oscar Piastri e Charles Leclerc ai suoi lati ma una bevanda analcolica. Il motivo? In Giappone l'età legale per consumare alcolici e fumare è 20 anni (che Kimi compirà il 25 agosto). E anche se dal primo aprile del 2022 la maggiore età in Giappone è stata abbassata da 20 a 18, per gli alcolici è rimasto il limite dei 20 anni.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mercedes GP

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