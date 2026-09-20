La maturità di Antonelli: "L'anno scorso tanti momenti difficili, ma sono grato di averli vissuti"

Dopo aver inaugurato l'evento Sport In Fiera con taglio del nastro davanti a una folla di bambini e ragazzi entusiasti , il leader del Mondiale piloti di Formula 1 Kimi Antonelli si è fermato a parlare con i giornalisti, raccontando il significato di un momento così speciale: "È stato davvero bello vedere così tanti ragazzini e cercare di dare loro, non dico speranza, ma una motivazione in più per inseguire i propri sogni - ha spiegato il pilota italiano della Mercedes -. Cerco sempre di essere un buon esempio per loro, soprattutto al di fuori della pista, e di trasmettere anche quei valori della vita che ho imparato fin da piccolo. È stato quindi bello poter condividere questa giornata con tutti i ragazzi".

Antonelli: "L'anno scorso tanti momenti difficili, grato di averli vissuti"

Rispetto alla scorsa stagione, Kimi sente di avere acquisito maggiore fiducia e consapevolezza: "Sicuramente l'anno scorso è stato un anno di apprendimento, durante il quale ho vissuto anche momenti molto difficili. Sono comunque grato di averli affrontati, perché mi hanno insegnato tantissimo, soprattutto in vista di questa stagione". Poi sul team rivela: "Con loro il rapporto si è evoluto, c'è anche molta più confidenza all'interno del team. Anch'io ho molta più confidenza nel dare il mio input, quindi diciamo che c'è una bellissima dinamica e ho il massimo supporto di ogni membro del team". A contribuire alla sua serenità c'è anche l'ambiente sammarinese, dove Antonelli vive da oltre un anno: "Credo che il fatto di essere tranquillo qui faccia la differenza. Ogni volta che torno a casa apprezzo sempre di più questo Paese. Sono davvero molto contento di essere qui. Magari sono piccolezze, ma fanno la differenza", conclude Kimi.