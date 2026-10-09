Wolff non ci sta e attacca: "Favoritismi a Kimi Antonelli? Imbecilli!" 

La Mercedes garantisce una parità assoluta e una massima equità di trattamento a Kimi Antonelli e George Russell. Le assurde teorie del complotto, cioè quelle di sfavorire un pilota (Russell in questo caso) o danneggiare un motore intenzionalmente sarebbe un autosabotaggio senza senso, specie nella corsa al campionato costruttori. Per questo motivo Toto Wolff, il team principal della Mercedes, si scaglia contro gli haters: "Non ho nessuno rispetto per loro". Ancora: "Chiunque pensi una cosa del genere è un imbecille, è completamente insensato. Non è la prima volta per noi, ci è già capitato in passato con i fan di Lewis... Sinceramente non li capisco. Pensano forse che io abbia un pulsante con scritto "Rompere il motore di George", o che stia svantaggiando un pilota rispetto all'altro quando stiamo lottando per il campionato costruttori? Queste persone non hanno la minima comprensione né rispetto per chi si occupa di quello che facciamo. Piuttosto che guardare la Formula 1, dovrebbero guardare i Teletubbies o qualcosa della Disney, tipo Topolino".