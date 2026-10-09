Wolff non ci sta e attacca: "Favoritismi a Kimi Antonelli? Imbecilli!"
La Mercedes garantisce una parità assoluta e una massima equità di trattamento a Kimi Antonelli e George Russell. Le assurde teorie del complotto, cioè quelle di sfavorire un pilota (Russell in questo caso) o danneggiare un motore intenzionalmente sarebbe un autosabotaggio senza senso, specie nella corsa al campionato costruttori. Per questo motivo Toto Wolff, il team principal della Mercedes, si scaglia contro gli haters: "Non ho nessuno rispetto per loro". Ancora: "Chiunque pensi una cosa del genere è un imbecille, è completamente insensato. Non è la prima volta per noi, ci è già capitato in passato con i fan di Lewis... Sinceramente non li capisco. Pensano forse che io abbia un pulsante con scritto "Rompere il motore di George", o che stia svantaggiando un pilota rispetto all'altro quando stiamo lottando per il campionato costruttori? Queste persone non hanno la minima comprensione né rispetto per chi si occupa di quello che facciamo. Piuttosto che guardare la Formula 1, dovrebbero guardare i Teletubbies o qualcosa della Disney, tipo Topolino".
Wolff difende il lavoro della Mercedes
"Come team abbiamo sempre avuto l'obiettivo di fornire a tutti materiale di pari livello, ma immagino che sia questo il punto a cui sono arrivati i social media oggi. Le persone si nascondono dietro uno schermo e poi si scagliano contro gli altri. C’è molta polarizzazione e, a volte, leggo quello che scrive la gente. Lo trovo esilarante. Queste persone contribuiscono davvero al mio divertimento personale quando insultano il team o me. A quanto pare, sono Satana, l’ho sentito dire. Quindi sì, nel complesso è divertente", ha aggiunto Toto Wolff.
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