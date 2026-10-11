Antonelli campione ad Austin se... Tutte le combinazioni con cui Kimi può trionfare negli Usa

SINGAPORE - Clamoroso Antonelli, il prossimo weekend di gara ad Austin (25-27 ottobre) avrà già a disposizione il primo match point per il Mondiale! Il distacco da Russell dopo Singapore è arrivato a quota 102 punti , rendendo dunque la gara in Texas già potenzialmente decisiva. Per il trionfo negli Usa servirà, però, uno scenario poco probabile: la vittoria di Kimi e un pesante zero per Russell , fuori punti o ritirato.

Antonelli ad un passo dal trionfo ma c'è l'incognita calendario

Lo scenario di un trionfo negli Stati Uniti appare improbabile, ma non impossibile. Resta comunque il fatto che Kimi è ad un passo da sogno Mondiale, che se non arriverà ad Austin, arriverà nei Gran Premi successivi, tra Messico e Las Vegas. Ma c'è anche da seguire come si svilupperà la situazione legata ai Gran Premi in Medio Oriente dopo le recenti tensioni: in caso le due gare fossero annullate, Antonelli sarebbe veramente ad un soffio dal titolo di campione.