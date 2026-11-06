Il casco, il giro sui kart a casa Senna il tributo sulla tomba: il senso di Kimi per Ayrton

Telefona un collega brasiliano che si sta documentando su Kimi per raccontare chi sia e come sia diventato il più giovane campione del mondo della Formula Uno. Ma prima di tutto, dice: "Non hai idea di quanto in Brasile siano tutti pazzi per Antonelli e la sua visita nella tenuta di Tatuì della famiglia Senna ha conquistato la gente. L'Italia ha un nuovo, grande ambasciatore nel mondo". Non stentiamo a crederlo. ll tributo del campione del mondo alla Leggenda sua fonte d'ispirazione ha mostrato una volta di più quali siano i valori di Kimi e perché egli sia così tanto amato nel Circus. L'omaggio alla tomba del Campione nel cimitero di Morumbi, a San Paolo, dove una giovane tifosa gli ha dedicato una lettera scritta in italiano per ringraziarlo della presenza, prima di abbracciarlo in lacrime. Poi, nel santuario laico di Tatuì, l'iridato è stato calorosamente accolto dalla famiglia di Ayrton: la visita della Fazenda Dois Lagos; i giri sul kart nella pista fortemente voluta e realizzata dal fuoriclasse brasiliano su tracciato di 970 metri con dieci curve; le immagini scattate al volante della Lotus dell'86 ("Tremavo dall'emozione. Ho capito come fosse tutto diverso e ho ancora più rispetto per i piloti di quell'epoca"). Ancora: in dono, la riproduzione del busto dedicato al fuoriclasse dalla nipote Lalalli Senna e del giubbotto di pelle marrone che Ayrton amava indossare. Emozionatissimo, Kimi contraccambierà a Interlagos indossando il casco speciale con il numero 12, commemorando i 35 anni trascorsi dalla prima vittoria di Ayrton nel Gran Premio del Brasile. Sul retro, c'è il simbolo stilizzato della sesta marcia: Senna dovette tenerla inserita per metà gara, a causa di un guasto al cambio della sua McLaren, al prezzo di un enorme sforzo fisico.