Antonelli un vero campione: era disposto a cedere la vittoria a Russell in Qatar! Ecco perché
Kimi Antonelli è un vero campione. E non lo è solo di fatto, essendo campione del mondo di F1 a soli 20 anni, ma lo è anche nei gesti e nella mentalità. A raccontarlo è quello che ha proposto alla Mercedes in Qatar, ovvero di privarsi della vittoria per cederla al compagno Russell. Un semplice regalo? No, un atto di giustizia dopo che il compagno di squadra è stato colpito, per l'ennesima volta, dalla sfortuna.
Il gesto da campione di Kimi Antonelli verso il compagno di squadra
In testa al Gran Premio del Qatar c'era, infatti, George Russell, proprio davanti a Kimi. E l'inglese, probabilmente, ci sarebbe rimasto se non fosse stato per la sua solita sfortuna: in pista passa sopra a dei detriti che si incastrano sotto la sua Mercedes, creando tanti problemi che lo costringono ad un pit-stop lunghissimo e quindi a cedere la posizione al compagno di squadra. Antonelli, da vero campione, è consapevole di aver guadagnato la posizione per quanto accaduto, e dunque fa una richiesta particolare alla Mercedes: "Se volete sono disponibile a lasciar passare Russell, fatemi sapere". Un messaggio radio insolito a cui il team è costretto a dire di no: "Russell è troppo lontano da te, sarebbe rischioso per la nostra gara, rimaniamo così". Il gesto, quindi, non c'è stato. Ma l'intenzione, quella che conta, c'era tutta. E alla fine il risultato è quota dieci vittorie in carriera per il campione Kimi Antonelli.
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