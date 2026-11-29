Kimi Antonelli è un vero campione. E non lo è solo di fatto, essendo campione del mondo di F1 a soli 20 anni, ma lo è anche nei gesti e nella mentalità . A raccontarlo è quello che ha proposto alla Mercedes in Qatar , ovvero di privarsi della vittoria per cederla al compagno Russell . Un semplice regalo? No, un atto di giustizia dopo che il compagno di squadra è stato colpito, per l'ennesima volta, dalla sfortuna .

Il gesto da campione di Kimi Antonelli verso il compagno di squadra

In testa al Gran Premio del Qatar c'era, infatti, George Russell, proprio davanti a Kimi. E l'inglese, probabilmente, ci sarebbe rimasto se non fosse stato per la sua solita sfortuna: in pista passa sopra a dei detriti che si incastrano sotto la sua Mercedes, creando tanti problemi che lo costringono ad un pit-stop lunghissimo e quindi a cedere la posizione al compagno di squadra. Antonelli, da vero campione, è consapevole di aver guadagnato la posizione per quanto accaduto, e dunque fa una richiesta particolare alla Mercedes: "Se volete sono disponibile a lasciar passare Russell, fatemi sapere". Un messaggio radio insolito a cui il team è costretto a dire di no: "Russell è troppo lontano da te, sarebbe rischioso per la nostra gara, rimaniamo così". Il gesto, quindi, non c'è stato. Ma l'intenzione, quella che conta, c'era tutta. E alla fine il risultato è quota dieci vittorie in carriera per il campione Kimi Antonelli.