Red Bull, Horner scagionato: "Indagine rigorosa e imparziale"

Red Bull, il comunicato su Horner

"L’indagine indipendente sulle accuse mosse al signor Horner è stata completata e Red Bull può confermare che il reclamo è stato respinto. Il denunciante ha il diritto di ricorrere in appello". Questo il comunicato della Red Bull che ha così ufficializzato il futuro di Chris Horner dopo la conclusione delle indagini a suo carico. "Red Bull è convinta che l’indagine sia stata equa, rigorosa e imparziale. Il rapporto dell’indagine è confidenziale e contiene informazioni private delle parti e dei terzi che hanno assistito all’indagine, pertanto non faremo ulteriori commenti per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per avere gli standard lavorativi migliori", ha aggiunto.