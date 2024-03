Red Bull, scoppia un nuovo caso: Marko sospeso? Mai visto Verstappen così furioso

Red Bull, indagine interna per Marko

Dopo che la settimana scorsa il team principal Christian Horner è stato prosciolto dalle accuse di "comportamento inappropriato" mosse da una dipendente, sospesa giovedì dalla Red Bull, ora nel mirino è entrato l'influente consigliere storico della Red Bull. "Un'indagine interna è stata aperta dalla società madre Red Bull e ha preso di mira Helmut Marko, sospettato di essere all'origine delle fughe di notizie alla stampa nell'ambito del caso Horner", ha indicato una fonte. A Marko è subito arrivato il sostegno di Verstappen, molto legato all'80enne ex pilota austriaco.

Verstappen difende Marko

L'olandese ha spesso legato il suo destino in Red Bull a quello del consigliere. "Ho sempre detto nella squadra, alle persone in posizioni elevate, che lui era una parte importante per tutto il mio processo decisionale e per il mio futuro nella squadra, quindi è molto importante che rimanga" ha sottolineato Verstappen. "È importante restare uniti perché penso che se perdessimo un pilastro del genere sarebbe un grosso problema per il team e per me. Quindi Helmut deve restare", ha insistito il campione del mondo della F1.