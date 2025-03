"Verstappen al bivio: possibile addio alla Red Bull, ecco dove può andare"

Il futuro del campione del mondo Max Verstappen non è poi così chiaro. Il contratto in essere, firmato a marzo del 2022, recita 2028, ma il pilota olandese potrebbe lasciare in anticipo la Red Bull , con cui domina in Formula 1 da quattro anni consecutivi. Sì, rimbalzano le voci di un addio già nel 2026 e di un passaggio di Max alla Mercedes di Toto Wolff , che sogna un colpo da maestro: lavorare con il pilota più vincente dal 2021 ad oggi, l'uomo che più di tutti ha saputo incidere in pista, anche con una macchina non perfetta, come è risultata nell'ultimo anno.

"Verstappen in Mercedes o Aston Martin"

I problemi in Red Bull sono evidenti e il cambio Lawson-Tsunoda ne è una dimostrazione. Cambio che Verstappen pare non abbia gradito. E poi, c'è un inizio di stagione in salita da registrare in cui Max non ha ancora vinto dopo due gare, piazzandosi secondo in Australia alle spalle di Norris e quarto in Cina dietro a Piastri e alla coppia McLaren (Norris-Russell). Ecco perché le voci di un addio anticipato hanno ripreso a circolare all'estero: il quotidiano spagnolo Marca ipotizza un approdo in Mercedes per fare coppia con Antonelli, con Russell che finirebbe in Red Bull. Ci sarebbe anche l'idea Aston Martin.

Gli scenari per il futuro di Verstappen

Tutto - o comunque molto - dipenderà anche dalla direzione che prenderà la Red Bull con Ford, che sponsorizza il motore: se la Red Bull dovesse decidere di concentrare i propri sforzi sulla vettura del 2026, lasciando Verstappen al suo destino, il campione del mondo in carica potrebbe optare per un cambio di scenario, passando ad un team che quest'anno ha già una vettura competitiva. Valutazioni in corso, il futuro di Max non è poi così chiaro.