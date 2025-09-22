Christian Horner saluta ufficialmente la Red Bull: si chiude un'era lunga vent'anni in Formula 1

Christian Horner non è più il Team Principal della Red Bull . L'annuncio, arrivato poche ore dopo il Gran Premio di Silverstone e ufficializzato oggi attraverso i canali della scuderia, segna la fine di una delle gestioni più longeve e vincenti della Formula 1 moderna. Dopo due decenni al timone, Horner paga una combinazione di risultati meno brillanti in pista, tensioni interne e le conseguenze di un caso che aveva già agitato la squadra già nella scorsa stagione. Nel comunicato diffuso da Red Bull , i toni sono stati di massima gratitudine: "Dopo 20 anni al nostro fianco, Christian Horner lascia la squadra. Lo ringraziamo per un lavoro straordinario: è stato determinante nel trasformare Red Bull in uno dei team più competitivi della F1, con otto titoli piloti e sei costruttori. Resterà per sempre parte della nostra storia".

Il saluto di Horner e l'arrivo di Mekies

Dal canto suo, Horner ha salutato con emozione: "Guidare Red Bull Racing è stato un onore e un privilegio. Quando abbiamo iniziato nel 2005 nessuno avrebbe immaginato questo percorso: i campionati, le vittorie, le persone, i ricordi. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme e porterò tutto questo con me". Il britannico poi ha rivolto un pensiero particolare al nuovo leader del team, Laurient Mekies, e ai piloti Max Verstappen e Yuki Tsunoda: "Sono certo che continueranno a vincere e non vedo l'ora di assistere al debutto del primo motore Red Bull Ford nel 2026". Sulle modalità della separazione non sono trapelate informazioni ufficiali, ma la stampa britannica parla di un accordo da 80 milioni di sterline (circa 91,6 milioni di euro), cifra che tiene conto del contratto in essere fino al 2030. Non è escluso, inoltre, un ritorno di Horner in Formula 1 già dalla prossima stagione.