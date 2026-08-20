Verstappen, ufficiale il rinnovo di contratto con la Red Bull: "Resto per tornare al vertice"

Verstappen, ufficiale il rinnovo con Red Bull

Ad annunciarlo è stata la stessa scuderia anglo-austriaca, con una nota in cui si è detta "immensamente orgogliosa" di confermare che il 28enne pilota olandese "continuerà a far parte del Team fino alla fine della stagione di Formula 1 del 2030, prolungando una delle collaborazioni più proficue e significative nella storia della F1". È stato così blindato con un lungo contratto il quattro volte campione del mondo, in Red Bull dal 2014 per poi debuttare nel 2016 con una vittoria al suo primo Gran Premio. "Max è diventato molto più di un semplice pilota. È parte integrante della storia, dell'identità e del successo di Oracle Red Bull Racing", ha chiosato il team nel suo comunicato.