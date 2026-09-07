Lo sfottò social della Red Bull contro la Mercedes fa impazzire i tifosi: durissimo attacco sull'ADUO

La Mercedes vola in pista. Niente di nuovo direbbero in molti. Kimi Antonelli stravince, partendo dal fondo della griglia, la gara di Monza strizzando l'occhiolino al titolo mondiale che si fa sempre più vicino. George Russell, secondo in griglia con un inatteso e vulnerabile Gasly in pole, non è clamorosamente riuscito a mettersi alle spalle il compagno di squadra, posizionatosi alla diciannovesima piazzola sul rettilineo di partenza a causa di una penalità. L'eroe di casa doveva infatti scontare il cambiamento di una componente del motore, che la federazione categoricamente sanziona se effettuato al di fuori delle tempistiche previste. Insomma la Mercedes esce dall'autodromo lombardo con un considerevole bottino da 43 punti, il massimo disponibile, dopo un 1-2 che sta diventando ormai prassi dalle parti di Brackley. Ulteriore segno di un campionato mai veramente in discussione, stradominato da una macchina mostruosa in termini di performance. Proprio quest'ultima è infatti da tempo ben lontana da essere ignorata destando sospetti e...scherzi.

Cosa è successo tra Red Bull e Mercedes

Dalla stagione corrente in Formula 1 è cambiato quasi tutto a causa dei cambi di regolamento che hanno costretto le scuderie, avvisate con larghissimo anticipo sia chiaro, di riprogettare totalmente le vetture da praticamente tutti i punti di vista. Le macchine che vediamo oggi sono infatti estremamente differenti da quelle dello scorso anno: motore, dimensioni, componente elettrica, peso, aerodinamica e persino il carburante sono differenti. Dato l'enorme divario tra alcune scuderie ed altre la FIA ha deciso di stabilire l'ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), vale a dire la possibilità per determinati team di apportare sensibili cambiamenti in corso d'opera alle proprie vetture. Chi ha diritto ad usufruirne? Tutti le squadre che registrano un ritardo, basato su valori di potenza del motore, rispetto al miglior motore presente in griglia. Se un motorista registra un valore di deficit compreso tra il 2 ed il 4 percento rispetto alle prestazioni del migliore può sfruttare un aggiornamento aggiuntivo per ognuna delle due stagioni successive. Diventano 2 per la stagione corrente e 2 per la prossima in caso di ritardo superiore al 4%.

Vista la situazione in classifica sembrerebbe scontato dire che il riferimento da prendere in considerazione dovrebbe essere Mercedes, prima e seconda ai piloti con Kimi e Russell, prima ai motoristi. Non è come pensate. Secondo le campionature della federazione dell'automobile infatti quello di Antonelli non è il più potente. A rappresentare il riferimento è infatti l'endotermico di Red Bull-Ford, vale a dire quello della vettura guidata da Verstappen. Appare evidente come questo sia completamente discordante dalla realtà dei fatti, con le frecce d'Argento alle quali è stato garantito, per l'appunto, un aggiornamento addizionale al motore del bolognese, che ha prontamente rimontato e vinto la gara dal fondo. La Red Bull non ha perdonato l'accaduto. L'account ufficiale del team guidato da Laurent Mekies ha postato infatti sui social un video raffigurante un bicchiere con del ghiaccio affianco ad una lattina di Red Bull con il box del team sullo sfondo. Fin qui niente di strano se non fosse per il commento del team di Milton-Keynes al video che cita: "Red Bull and ICE, what (a)duo", letteralmente "Red Bull ed il ghiaccio (ma ICE è anche la sigla di Internal Combustion Engine), che duo" dove l'articolo anglosassone "a" si riferisce ovviamente alla nuova riforma regolamentare che di fatto ha avvantaggiato rivali già ampiamente superiori ai produttori della nota bevanda energetica. Ennessimo episodio di una rivalità, ora social, che lega le due scuderie da svariati anni.