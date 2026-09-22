Hadjar rientra con la sua Red Bull in Azerbaijan dopo l'infortunio al polso  

Dopo aver saltato tre gare, il pilota francese si scalda di nuovo: i dettagli    
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Pubblicato il 22.09.2026, 19:30

HadjarRed Bull

Isack Hadjar si scalda. Dopo aver saltato le ultime tre gare a causa di un infortunio al polso sinistro, il pilota tornerà a correre con la sua Red Bull questo fine settimana, al GP dell'Azerbaijan di F1, un altro appuntamento importante per Kimi Antonelli, sempre più vicino al titolo. Lo ha annunciato il suo team ufficialmente. 

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Hadjar torna al posto di Lawson 

Il francese, che non ha potuto partecipare per il problema fisico alle gare in Olanda, Italia e Spagna, riprenderà quindi il posto precedentemente occupato dal neozelandese Liam Lawson, che tornerà quindi alla Racing Bulls. 

 

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