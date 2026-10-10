Verstappen può ancora diventare campione e battere Antonelli: la clamorosa analisi diventa virale

Max Verstappen campione del mondo nel 2026? Difficilissimo , ma per la matematica ancora non impossibile . L'olandese sembra essere finalmente ritornato ai ritmi a cui ci aveva abiutato in questi anni, trionfando a Sepang e dominando fin qui il weekend di Singapore , tra pole e vittoria della Sprint. Prestazioni che fanno sognare i suoi tifosi, ma il pessimo avvio di stagione ha rovinato qualsiasi speranza per il suo trionfo Mondiale: Max si trova al momento a 188 punti, ovvero a 132 punti di distanza da Kimi Antonelli, che sembra sempre più certo di conquistare il titolo. Eppure, come dimostra l'analisi di un utente online, c'è uno scenario in cui Verstappen potrebbe clamorosamente rimontare .

Verstappen campione del mondo? Ecco come

Dopo gli 8 punti conquistati nella Sprint, contro i 5 di Antonelli, Verstappen avrebbe un modo per cercare la clamorosa rimonta: vincere tutti i Gran Premi rimasti. Si tratterebbe di ben sette vittorie di fila, difficile ma non impossibile viste le immense abilità di Max e una Red Bull che sembra tornata a spingere fortissimo, più di Mercedes e Ferrari in questa fase del Mondiale. Dove la rimonta di Verstappen diventa veramente impossibile, è nel fattore legato ai risultati di Kimi Antonelli: per far sì che Max rimonti in testa, il giovane pilota italiano dovrebbe collezionare due quarti posti, due quinti posti e tre gare senza punti. In questo scenario altamente improbabile si finirebbe ad Abu Dhabi con Verstappen a 371 punti e Antonelli a 370 punti. E Russell? Max potrebbe ignorarlo, dato che anche chiudendo sempre secondo dietro di lui non avrebbe abbastanza punti per prendersi il Mondiale, chiudendo a quota 369 punti. Un'eventualità decisamente impossibile, ma Verstappen non è nuovo a rimonte clamorose...