Che Verstappen sia un pilota con cui non bisogna giocare troppo in pista è ben noto. Coriaceo, spietato e vendicativo, in pista come in sala stampa, chiedere a George Russell . Se c'è un momento in cui però il pilota della Red Bull sembra essere più disteso è davanti al televisore con un joystick tra le mani. Ne è l'esempio quanto successo durante il weekend del Gp di Las Vegas, da cui è uscito vincitore dopo aver battagliato contro il duo Mercedes. Molto presente sui social, Max si è aperto svelando il suo passatempo tra una sessione e l'altra nella "città del peccato".

Verstappen pilota e gamer part-time: 'Ho giocato 40 ore a GTA VI, tanto non potevo uscire'