Verstappen trionfa a Las Vegas dopo 40 ore su GTA VI: "Non potevo uscire, quindi..."
Che Verstappen sia un pilota con cui non bisogna giocare troppo in pista è ben noto. Coriaceo, spietato e vendicativo, in pista come in sala stampa, chiedere a George Russell. Se c'è un momento in cui però il pilota della Red Bull sembra essere più disteso è davanti al televisore con un joystick tra le mani. Ne è l'esempio quanto successo durante il weekend del Gp di Las Vegas, da cui è uscito vincitore dopo aver battagliato contro il duo Mercedes. Molto presente sui social, Max si è aperto svelando il suo passatempo tra una sessione e l'altra nella "città del peccato".
Verstappen pilota e gamer part-time: 'Ho giocato 40 ore a GTA VI, tanto non potevo uscire'
Nella sua schiettezza Verstappen sa anche essere comico. Alla luce della recente uscita di GTA VI, anche il 29enne ha voluto cimentarsi nel gioco come milioni di persone in tutto il mondo. Durante una diretta su Twitch, l'olandese ha ammesso: "Ho giocato molto la sera e la mattina a Las Vegas. Insomma, non posso comunque uscire e fare una passeggiata". Durante i weekend di gara ai piloti di F1 viene difficilmente concesso di svolgere attività che non siano inerenti alla pista o a iniziative commerciali. Poi Max ha dichiarato di aver: "completamente dimenticato" come si giochi ad altri titoli per console a causa della sua concentrazione proprio sul sesto capitolo di Grand Theft Auto. Non è però l'unico pilota ad aver apprezzato quest ultimo. Anche Lewis Hamilton ha dichiarato di esser atterrato nella città del Nevada munito di PlayStation per poter dedicarsi al gioco, mentre Lando Norris si è professato un giocatore occasionale.
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