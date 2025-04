Sainz sbaglia box a Suzuka: la frase colorita e il richiamo radio della Williams 

Un pizzico di nostalgia per Carlos Sainz? Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone a Suzuka, il pilota in forza alla Williams è stato protagonista di un episodio insolito. Mentre le Fp1 venivano dominate dalla McLaren di Lando Norris, Sainz ha commesso un errore singolare: entrando in pit-lane, ha completamente mancato il box della sua squadra, proseguendo dritto senza fermarsi. Costretto a completare un altro giro in pista, ha poi potuto effettuare la sosta prevista poco dopo.

Sainz e la frase dopo l'errore al box

Mentre si avvicinava alla corsia dei box, il suo ingegnere di pista lo aveva avvisato via radio di fermarsi alla prima piazzola disponibile. Nonostante il consiglio molto chiaro, Sainz ha tirato dritto, per poi scusarsi con il team con una espressione colorita: “Oh, me…. l’ho mancato, ragazzi. Credevo fosse alla fine, scusate”. Un lapsus che non è sfuggito ai tifosi, soprattutto sui social, dove in molti hanno ipotizzato un legame ancora saldo con il suo passato in Ferrari. A Suzuka, infatti, il box della Rossa è situato proprio all’estremità della pit-lane, alimentando le ironie su una possibile “saudade” del pilota per la sua ex scuderia.