Pericolo in Formula 1: il cofano di Albon esplode improvvisamente nelle qualifiche del GP Canada

Pericolo e paura nel corso del Q1 a Montreal , nel GP del Canada. A cinque minuti dalla fine si è staccato il cofano motore della Williams di Alex Albon. Detriti in pista e sessione interrotta per sistemare sia la monoposto che l’asfalto. Un problema serio: un pezzo della monoposto si è praticamente staccato, probabilmente a causa di un sigillo mal eseguito durante la preparazione.

GP Canada, disperazione nel box della Williams

Un errore pesante che ha compromesso una Williams finora molto competitiva nel weekend. L’esplosione ha causato danni significativi alla vettura, interrompendo la sessione e costringendo il team a gestire una situazione non messa in conto su una vettura che stava dimostrando di saper andare forte. Nessun si aspetta questo intoppo: nei box dalla Williams, ovviamente, il morale era a terra con i meccanici scoraggiati e tristi. Alcuni si sono messi le mani in faccia per la disperazione.