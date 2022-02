Champions League: i pronostici di "Gollo"

Tra i servizi del portale c'è anche " Gollo", l'algoritmo dei risultati esatti che in un weekend ricco di sorprese ha guidato i fantagiocatori al successo, per molti insperato con il 2 del Sassuolo, l'X del Cagliari, il 2-2 di Roma-Verona e di Salernitana-Milan.

Scopri il pronostico di Gollo.

Alle 21,00 in campo anche la Juve che fa visita al Villareal nello splendido impianto de "El Madrigal". Le quote non danno molta fiducia all'undici di Allegri con i padroni di casa leggermente favoriti. L'analisi multiparametrica di Gollo racconta una storia diversa con i bianconeri certamente in rete in un match in cui difficilmente vedremo continui capovolgimenti di fronte e squadre lunghe.