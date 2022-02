Sedicesimi di Champions: l'analisi dell'esperto

Stasera scendono in campo Atletico-Madrid e Manchester United : entrambe stanno vivendo una stagione deludente rispetto agli obiettivi di inizio stagione. L'accesso agli ottavi è di vitale importanza anche per gli equlibri di bilancio.

Il secondo match è tra Benfica ed Ajax : mezzo mondo è convinto che sarà Over 2.5 e GOL ma l'Algoritmo invita alla cautela. Se infatti è vero che i due attacchi sono "boom boom" è altrattanto vero che le due difese sono ottime e che l'eliminazione della regola del gol fuori casa che vale doppio sta rendendo le squadre più guardinghe, soprattutto per la partita di andata.

Anche in questo caso, Gollo propone un pronostico "fuori dal coro" sul suo gruppo Telegram per una doppia a quota 3,35 che può far scalare diverse posizioni nella classifica Palinsesto del gioco for fun con 40.000€ di Montepremi in palio.