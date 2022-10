Calcio europeo: il top delle schedine a torneo

Corrieredellosport.fun ci inebria con le sue spettacolari schedine a torneo: Serie A Tim , LaLiga , Premier League , Bundesliga e Ligue1 . In palio per ognuna, tantissimi CDS (moneta del portale) e Buoni Amazon dal valore di 20€ per i primi, in ordine di tempo, che faranno strike! Questa sezione di gioco ti permette di vincere se indovini per primo gli 8 eventi oltre al Jolly, ma sono importanti anche l’8 (scudetto), il 7 (coppa), il 6 (medaglia) e l’evento Jolly (J) grazie ai quali ottieni crediti di gioco convertibili. Iscriversi è semplice e gratuito: basta completare le tre fasi di registrazione e iniziare a giocare, scegliendo tra la sezione Palinsesto, Pronostico e Sfida tra Utenti. Lo scopo? Ottenere CDS, scalare le classifiche e sbloccare i fantastici premi che Corrieredellosport.fun mette in palio ogni giorno.

Gioca con le schedine a torneo, fiore all'occhiello della sezione pronostico

La palla è rotonda si sa e non è mai facile pronosticare più eventi insieme. A volte l’esito più scontato, stravolge i nostri piani, oppure ci troviamo ad essere indecisi e, dopo interminabili minuti a scegliere l’esito “giusto”, si finisce per cliccare senza riflettere troppo, lasciando tutto in mano alla sorte.

Per questo motivo, il sistema propone 3 differenzi opzioni di giocata. Puoi scegliere l’opzione 1 (TUTTE LE FAVORITE), in cui il sistema seleziona automaticamente gli esiti più probabili, l’opzione 2 (MI SENTO FORTUNATO) in cui si aumenta leggermente il livello di difficoltà, oppure la 3° opzione (PRONOSTICO IMPOSSIBILE), che seleziona per te tutti i match della Schedina con le quote più alte, certamente una scelta destinata ai giocatori più temerari! Questa tipologia di gioco “guidato” permette ad ogni giocatore di ricevere un’indicazione aggiuntiva, ma soprattutto di pronosticare facendo capo a tre plausibili gradi di eventualità, aggiungendo un pizzico di pepe in più al gioco, dimostrando ancora una volta, quanto sia fondamentale il divertimento nel mondo for fun.

Testa le tue doti, amministra al meglio i tuoi crediti e colleziona effigi al gioco delle Schedine a Torneo; che tua sia una New Entry oppure un Campione, scopri la soddisfazione di scalare le vette delle Classifiche sfidando gli avversari, copiando i più forti e mettendo in campo le tue strategie di gioco! Gioca for fun, vinci for real.