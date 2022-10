L'avanzata di THRASHDEATH, il giocatore delle sfide

Un giocatore navigato dal nickname alquanto tetro, che macina pronostici in tutte e tre le sezioni di gioco con costanza e passione. Il dato più recente a dimostrazione del suo potente “operato”, è ben rappresentato dalla quantità di sfide giocate e vinte solo nella giornata del 6 ottobre: 39 sfide vinte su 44 giocate! Attualmente terzo nella classifica mensile “Sfida tra Utenti”, preceduto da CARLETTO e THE ICEMAN, due fortissimi giocatori dai risultati eccellenti, THRASHDEATH ha dalla sua, l’abbondanza in termini numerici, di giocato. Il suo strike rate indica una percentuale altissima di vittorie collezionate finora: ha largamente superato le probabilità di successi ipotizzabili per quel volume di gioco.

La nuova stagione permetterà ai giocatori più abili di entrare a far parte della cerchia dei nostri Tipster selezionati, sempre pronti a dispensare consigli e consegnare pronostici informati e intelligenti. Scopri cosa hanno pronosticato anche i VIP e i giocatori nelle prime posizioni in classifica e metti in campo la tua passione per il mondo dei pronostici. Puoi vincere con le Schedine proposte dalla redazione, con il gioco Palinsesto o Sfidando i Pronostici degli avversari. Inoltre, con l'aggiormamento della nuova stagione, puoi creare una LEGA tutta tua e partecipare in maniera esclusiva con il tuo gruppo di amici.

