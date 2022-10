Riccardo Galli, puntuale collezionista di successi

Il dettaglio delle ultime giocate del Re del Betting

Partiamo dal match di Champions League, PSG - MACCABI HAIFA (7-2) di lunedì 25 ottobre. Galli punta Over 2,5 1t (quota 3.53), Over 4,5 (quota 2.36), Over 5,5 (quota 3,82) e Over 6,5 (quota 6.15). Considerando i favori dei pronostici per il PSG, questa giocata sarebbe potuta risultare "scontata", ma l'incredibile quantità di intuizioni, ha reso possibile la vincita progressiva di un singolo evento: abilità esclusiva di un Tipster come il Re del Betting! Passiamo a martedì 26 ottobre con una terna vincente di Champions League: il Re del Betting scommette Over 2,5 di INTER - VIKTORIA PLZEN, BARCELLONA - BAYERN MONACO e AJAX - LIVERPOOL. La sua tripla giocata indovinata, dimostra ancora una volta, la capacità di saper moltiplicare ogni opportunità. I giocatori che hanno ambizioni di classifica e desiderano vincere i preziosi premi messi in palio da Corrieredellosport.fun, non possono trascurare i consigli di questo Tipster. Il suo esercito di followers può contare su un vero professionista del settore, che non manca mai all’appello del successo.

