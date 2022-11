GIOCATE E SFIDE TOP: la hall of fame dei migliori

Al primo posto, come migliore giocata della sezione Palinsesto, troviamo un vero capolavoro firmato THRASHDEATH, che ha centrato un ticket da 6 eventi con quota totale 288.95. Questo audace Campione, puntando 15 CDS, ne ha vinti ben 4.334,25!

Al secondo posto SPERIAMOBENE111, che con 6 eventi indovinati, ha portato a casa 4.188,00 crediti! Per la sua giocata, ha deciso di puntare 15 crediti: investimento che ha fruttato alquanto bene! PUFFETTA occupa invece il terzo posto con una giocata composta da 5 eventi. Investendo 2 crediti, questa New Entry ne ha vinti ben 252,18.

Giocare FOR FUN è un'esperienza rivoluzionaria che permette di giocare gratuitamente e vincere premi veri!

Con il ritorno in campo della Serie A Tim, non possiamo che aspettarci altrettante giocate spettacolari, sfrutto di tanti appassionati che fanno del divertimento il loro mestiere.

