Diventa una leggenda con Corrieredellosport.fun

A sei mesi dall’inizio della nuova stagione di gioco, la sezione “LEGHE” si conferma tra gli aggiornamenti più apprezzati del nuovo concorso indetto da Corrieredellosport.fun . Con questa nuova area di gioco, la piattaforma for fun da’ la possibilità a tutti gli iscritti di competere all’interno di un sistema “chiuso”, diciamo più esclusivo. Come tutte le challenge, anche in questo caso, ogni giocatore può scalare le classifiche di ogni singola lega e vincere i fantastici premi in palio! ( regolamento )

Ogni utente ha 3 possibilità per iniziare la challenge: creare una lega, diventare amministratore ed invitare chi vuoi (gruppo a numero chiuso), ricevere l’invito per essere inserito in una lega privata, oppure richiedere l’inserimento in una lega pubblica (nel pannello dedicato potrai visualizzare tutte le leghe pubbliche a cui puoi prendere parte, previa accettazione).

Attraverso il pannello “crea una lega”, potrai scegliere il nome della tua lega, il numero di partecipanti (puoi invitare anche amici non ancora iscritti nella piattaforma di gioco), scegliere un’immagine rappresentativa del tuo gruppo sfida e inserire una breve descrizione per rendere ancora più personalizzata la tua “creazione”!

Il circuito di ogni singola lega, è regolato dai punteggi ottenuti tramite scontri diretti e le sfide hanno come terreno di gioco, la Schedina a torneo. Ogni settimana viene proposta una Schedina da 8 eventi sulla quale ogni giocatore deve esprimere il proprio pronostico. Le Schedine sono prevalentemente sulla Serie A italiana, tranne qualche eccezione per eventi speciali. Presente anche l‘Esito Speciale chiamato “Evento Jolly”, che sarà prevalentemente un risultato esatto, necessario in caso di parità.

Regolamento e dettagli, sono consultabili nella sezione dedicata “scopri come funzionano le leghe“.

La tua corsa verso il puro divertimento, è davvero no limits nel fantastico mondo for fun!

Sei pronto a diventare leggenda?