Entra nella community di Corrieredellosport.fun

Entrare a far parte della community di Corrieredellosport.fun permette a tutti gli appassionati di pronostici di mettere in campo talento e strategia sfruttando uno strumento divertente e performante, frutto di una vera rivoluzione nel campo del gioco on line. Poter vincere fantastici premi ne è una favolosa conseguenza! Gioca gratis anche tu. Metti alla prova la tua grande passione.

Lo sa bene BOBOREDDU, una New Entry con grandi ambizioni di classifica che, grazie al suo pronostico del 9 febbraio, ha ottenuto 11.214,50 crediti puntandone solo 50! Con 9 eventi indovinati, ha scalato la classifica mensile della sezione Palinsesto raggiungendo la seconda posizione. Inoltre, grazie al podio raggiunto, potrebbe garantirsi un celere passaggio di Status.

EFFETTUARE I PASSAGGI DI STATUS nel gioco for fun, permette di convertire i crediti acquisiti fino a quel momento, in maniera vantaggiosissima e inoltre, grazie alla conquista delle effigi con la sezione Pronostico, è molto semplice identificare le capacità e le attitudini di ogni giocatore ed intuirne il percorso fatto (un Esperto ad esempio, avrà senz’altro giocato molto e vinto altrettanto ed il numero di effigi sul suo profilo, ne darà riscontro).

Il sistema in questo modo, permette sempre a tutti (anche alle New Entry), di vincere alle stesse condizioni dei best player più navigati che, continuando con costanza a macinare vittorie, raggiungeranno e manterranno i loro profili ai massimi livelli. Una giocata fortuita, potrà incidere nella Classifica Settimanale o Mensile, ma non farà di quel giocatore necessariamente un Campione!

Ogni meta conquistata, può davvero decidere il destino di ciascun giocatore, perché incide nelle classifiche, nel raggiungimento dello Status e nelle conversioni, elementi chiave per vincere i fantastici Premi in palio!

Scommetti che ti diverti?