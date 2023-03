Diventa un "Campione" su Corrieredellosport.fun

Sei un appassionato di pronostici, ma non vuoi giocare soldi veri? Allora la piattaforma di gioco Corrieredellosport.fun fa al caso tuo. Tre sezioni di gioco, fantastici premi in palio e tanto divertimento. Per iscriversi bastano tre semplici passi: inserire i dati richiesti, ricevere 1000 crediti di benvenuto e iniziare a giocare sfruttando al massimo abilità e passione.

Ma quali sono le caratteristiche che accomunano i giocatori più forti della community for fun?

La PASSIONE. Giocare nel mondo for fun in maniera del tutto gratuita, testimonia senza ombra di dubbio quale sia il motore che spinge ciascun iscritto, a testare le proprie abilità. La COSTANZA. I giocatori più forti si divertono quotidianamente con tutte e tre le sezioni di gioco. Non a caso il sistema premia anche in base a questo principio. La CONOSCENZA DELLE REGOLE e DELLE MECCANICHE DI GIOCO. L’area NEWS è il punto di riferimento per questi abili concorrenti che sfruttano le dritte consigliate e sbloccano molti codici ricarica a settimana. Consulta il regolamento.

Ogni giocatore inoltre sviluppa una sua personale strategia di gioco, frutto della propria esperienza e perché no…anche di un pizzico di fortuna! L’innovativa piattaforma di gioco permette di giocare gratuitamente e vincere premi veri, quindi controlla sempre l’area News del sito; verifica gli aggiornamenti, gli strumenti di gioco e impara a conoscere i giocatori più forti. Con l’opzione copia e rigioca potrai replicare i successi dei tuoi concorrenti e avere una marcia in più per vincere i fantastici premi in palio!

Al primo posto della Classifica Mensile Pronostici troviamo la Promessa SCHEDINA2022 con 2 Scudetti e 1 Stella, mentre in area Palinsesto svetta il tipster GOLLOFUN, che grazie alle elaborazioni del suo mentore (l’algoritmo Gollo-Predictor), colleziona successi a go go! Ultimo ma non per importanza, il capofila della sezione Sfida tra Utenti, ALESSIO; giocatore assolutamente da non perdere di vista…

Continua la corsa verso il puro divertimento! I tuoi successi sono la nostra più grande soddisfazione!

Scommetti che ti diverti?