Il Re del Betting non teme le sorprese

Nessun dubbio per il Manchester City che il Tipster ha giocato come unica fissa vincente. Grande intuizione anche per il match Nizza-PSG: dopo due ko di fila, i parigini vincono 2-0 in Costa Azzurra con i gol di Messi e Ramos. Galli si destreggia molto bene anche con due match di Bundesliga molto delicati: Borussia Dortmund-Union Berlino, che finisce 1-0 per il Bayern, sempre più primo in classifica a quota 58, a +2 sul Borussia Dortmund secondo e Friburgo-Bayern Monaco, che termina 0-1 grazie ad un gran gol di De Ligt. Passando al derby catalano, il Tipster si riserva l’opzione 1 in favore del Barcellona capolista, ma intuisce il pareggio.

Grande prova del week-end per questo Tipster d’eccellenza che non delude mai le nostre aspettative!

Molto stimato sui suoi canali social, Galli consegna giornalmente le sue preziose elaborazioni, frutto di anni di esperienza e competenza. Da sottolineare le elaborazioni delle scorse settimane sui marcatori che hanno registrato un formidabile record: centrati 10 marcatori in due giornate!

