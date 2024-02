Genova Capitale europea dello sport 2024: 100 eventi in programma

Le parole del sindaco Bucci

“Per noi è un onore essere qui a Roma per raccontare questo grande progetto di respiro internazionale – ha dichiarato Marco Bucci, il sindaco del capoluogo ligure – il nostro comune crede nei valori dello sport, crede nello sport che costruisce il futuro e crede nell’educazione dei giovani anche attraverso le discipline sportive. Perché praticare sport significa salute, e porta benefici a livello fisico e psicologico”. "A fine giugno sono orgoglioso di dire che inaugureremo il palasport - ha aggiunto Bucci - Abbiamo tanti impianti rimessi a posto. Siamo davvero fieri della nostra cultura sportiva. Chi investe nello sport fa un investimento sui giovani”.

Abodi: "Genova sta rendendo ordinario lo straordinario"

Secondo il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, “Genova negli ultimi anni sta rendendo ordinario quello che sembra straordinario e sta dando un contributo importante all’ingresso dello sport in Costituzione. Questo suo calendario di eventi lo dimostra, un’agenda sportiva che avrà margini di miglioramento, ma che ha già una sua stabilità e maturità”. Il ministro ha ricordato come la Liguria “è la prima regione in termini di presenza di palestre nelle scuole. Sono il 60% di media contro il 40% di media italiana”.

Santanché: "Costruire un'offerta sexy per i turisti"

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha usato una metafora per spiegare l’importanza di comunicare al meglio l’immagine dell’Italia sportiva nel mondo: “Dobbiamo costruire un’offerta che sia sexy nei confronti dei nostri turisti”. “Lo sport funziona da acceleratore; ci servono gli eventi per fare le infrastrutture, non solo stadi ma anche tutte le strutture ricettive. Abbiamo un vantaggio, siamo l’Italia”. Infine, un appello da Santanchè al sindaco Bucci: “Servono anche più alberghi”.