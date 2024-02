Festa dello Sport e SportAbility Day: a Genova lo sport è per tutti

Una vetrina importante per tutte le realtà sportive liguri, ma anche e soprattutto uno strumento per avvicinare i giovani allo sport, favorire integrazione e inclusione attraverso lo sport e rendere sempre più grande la “rete” che ogni anno sostiene in modo significativo la Fondazione Gigi Ghirotti. Questo è Stelle nello Sport, il progetto che festeggia 25 anni di attività proprio nell’anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport.



Al via sul sito www.stellenellosport.com le votazioni per eleggere gli sportivi liguri dell’anno nelle tradizionali categorie (Rossoblucerchiati, Big, Junior, Green e Società), ma anche il Premio Fotografico Nicali-Iren, il concorso scolastico “Il Bello dello Sport”, gli incontri nelle scuole con i Campioni e gli esperti su temi quali alimentazione, droghe, dipendenze. Appuntamento speciale il 4 aprile a Palazzo Ducale per festeggiare “25 anni di emozioni sportive” nella Charity Night delle Stelle dedicata alla Fondazione Gigi Ghirotti mentre il 23 maggio ci sarà la 25° edizione del Galà delle Stelle ad anticipare tra giornate straordinarie di Festa dello Sport che torna al Porto Antico dal 24 al 26 maggio mentre lo SportAbility Day illuminerà l’impianto polisportivo Sciorba MySport di Genova il 28 settembre. A novembre gli appuntamenti all’interno del Festival Orientamenti e a dicembre il Natale degli Sportivi. Il sostegno delle Istituzioni e dei partner Il progetto gode del sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Porto Antico e Camera di Commercio di Genova ed è

patrocinato da Sport e Salute, Coni e Cip in Liguria, Ufficio scolastico regionale, Unige, Ussi Liguria, Panathlon, Genoa Cfc, Uc Sampdoria e Ac Spezia. Grande attenzione è dedicata al mondo della scuola, anche grazie alla partnership con Orientamenti. Lo scorso anno sono stati oltre 15.000 gli studenti coinvolti e nel 2024, agli incontri con i Campioni nell’ambito del progetto “Una Classe di Valori” si affiancheranno le “lezioni” su alimentazione, abusi, dipendenze realizzate con il contributo scientifico di Villa Montallegro nell’ambito del filone #piùgustoperlavita. Numerosi sono gli istituti scolastici liguri aderenti al concorso scolastico “Il Bello dello Sport”. Sono 17.000 i moduli distribuiti per consentire agli studenti di raccontare attraverso scritti e disegni cosa rappresenta per loro lo sport.



Grazie al prezioso sostegno di Iren Luce Gas e Servizi saranno sostenuti 10 eventi sportivi sul territorio e tre Associazioni con progetti specifici, oltre alla conferma dello "storico" Premio Fotografico Nicali-Iren che ha raccolto nell'ultima edizione 324 scatti con oltre 20.000 interazioni sui social. Prosegue anche l’impegno, al fianco di Amiu, per promuovere il rispetto per l'ambiente con una più efficace raccolta differenziata negli impianti sportivi genovesi. Al termine dello scorso anno sono state premiate tre Associazioni che si sono dimostrate “virtuose” nella gestione del loro impianto: Futsal Club Genova, Associazione Genovese Arcieri e Società Ippica del Bardigiano. Nel 2024 scatta la seconda fase del progetto con il coinvolgimento degli impianti sportivi e di numerosi eventi sul territorio. Asta benefica e Lotteria delle Stelle Le più prestigiose firme dello sport azzurro e internazionale partecipano all’Asta benefica delle Stelle sulla piattaforma www.memorabid.com/stellenellosport. Ogni settimana tanti cimeli originali e autografati vanno all’asta per la Ghirotti mentre il mondo sportivo ligure partecipa alla maratona benefica grazie alla “Lotteria delle Stelle” con una crociera Msc per 2 persone in palio (www.stellenellosport.com/charity). Obiettivo ambizioso è quello di superare i 45.000 euro donati nel 2023 alla Fondazione presieduta dal Prof. Henriquet. L'Olimpiade delle Scuole Sono già numerose le adesioni già registrate per l’Olimpiade delle Scuole che si terrà Venerdì 24 Maggio alla Festa dello Sport, nel Villaggio Sportivo del Porto Antico. Una tre giorni che coinvolgerà oltre 100 mila persone, facendo provare più di 100 attività e discipline grazie al coinvolgimento di 200 Associazioni e Federazioni. Stelle nello Sport può contare sul supporto dei Gold Sponsor Erg, BPER Banca, Iren Luce Gas e Servizi, Villa Montallegro, EcoEridania, Cambiaso Risso, Msc Crociere, Psa Italy, Novelli 1934 e dei Partner Amiu, Italmatch, Clindent, Ignazio Messina, Gnv, Decathlon, Panarello, Genovarent, Costa Edutainment, Prai, ETT.

© RIPRODUZIONE RISERVATA