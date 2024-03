“E-Mozioni di Sport”: lo Sport è Arte e Cultura in Genova 2024

Salone di Rappresentanza gremito a Palazzo Tursi per un nuovo e importante appuntamento targato “ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport ”. Ieri sera è stata ufficialmente inaugurata la mostra “E-Mozioni di Sport” con le oltre cento immagini del fotografo Massimo Lovati posizionate lungo l’atrio e il piano nobile della sede dell’amministrazione comunale. Un’opportunità per genovesi, liguri e turisti da poter cogliere ogni giorno sino al 31 marzo, dalle 9 alle 19.

Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Oltre 40 anni di sport fotografato e celebrato attraverso scatti emozionanti con in evidenza, primariamente, il gesto tecnico di tante discipline sportive insieme a volti e dettagli. Il percorso di Lovati è iniziato con una sperimentazione sul fronte della verosimiglianza, con grandangoli e teleobiettivi usati in modo continuo alle Olimpiadi, e dall’altro con la reinterpretazione creativa di forme e colori del movimento. Il dinamismo, quindi, al centro dell’attenzione con macchina fotografica diventato strumento per creare arte.

“Siamo molto orgogliosi di poter ospitare a Palazzo Tursi la mostra "E-Mozioni di Sport" del famoso fotografo Massimo Lovati, che ospita 100 scatti selezionati in oltre quaranta anni di lavoro – spiega l’assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Scatti diventati iconici “partiti” da Genova e arrivati fino alle più importanti competizioni, dai Mondiali alle Olimpiadi, capaci di immortalare e raccontare la cultura sportiva da un punto di vista inedito racchiudendo in sé tutti quei valori intrinseci al mondo dello sport. Genova “Capitale Europea dello Sport 2024” celebra così, attraverso la fotografia, alcune delle più importanti manifestazioni sportive, con immagini in cui si riconoscono i caratteri di una straordinaria originalità creativa”.

“E-Mozioni di Sport racconta il mio percorso in oltre quaranta anni di attività e sottolinea il mio modo di fotografare tra comunicazione, fotogiornalismo e arte, tra realtà e percezione della realtà - spiega Massimo Lovati – Sono felice di aver visto così tante persone all’inaugurazione, segnale di un rapporto di empatia stabilito con la gente attraverso le mie creatività”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Massimo Lovati – commenta Andrea Di Santo, CEO di Canon Italia (partner culturale della mostra) – e di essere partner culturale di questa straordinaria esposizione fotografica. In Canon ci impegniamo da sempre per valorizzare l'arte e la cultura e siamo orgogliosi di contribuire alla realizzazione di un evento particolarmente significativo per il tessuto sociale della città di Genova”.

La mostra “E-Mozioni di Sport” ha Canon Italia come Partner Culturale. Per l’evento, lo storico brand ha messo al servizio del progetto la propria tecnologia: gli scatti sono realizzati con fotocamere Reflex e Mirrorless e stampati con l’innovativa serie Canon Arizona, un sistema che offre una versatilità unica sia per applicazioni con supporti rigidi, sia flessibili.