Perché Genova per tutti

Genova per noi, per voi, Genova per tutti: ecco che cos’è la Capitale Europea dello Sport 2024. Un’occasione storica, unica, entusiasmante. Oltre cento eventi sotto l’egida di ventotto federazioni in trentadue diverse discipline sportive; atleti olimpici e paralimpici, testimonial e in lizza; un impatto economico sul territorio superiore ai 9 milioni di euro, un volano di straordinaria efficacia per rendere la città una meta turistica ancora più ambita rispetto al 2023, l’anno record dei 2,6 milioni di visitatori, degli oltre 600 mila pernottamenti in più rispetto al 2022, dell’incremento del 16% di ospiti stranieri. Genova 2024 prima di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport: è la staff etta ideale scattata sotto la Lanterna, pensando anche agli Europei di calcio 2032, «una sfida intrigante, noi ci siamo e ci candidiamo», per usare le parole del sindaco Marco Bucci. Genova è stata sede dell’Expo 1992, Capitale Europea della Cultura 2004, teatro dei Giochi Europei Paralimpici Giovanili 2017: Genova è abituata a raccogliere le sfide. E a vincerle. Promuovere l’attività sportiva sul territorio grazie alla cassa di risonanza degli appuntamenti, scanditi da un calendario martellante: ecco l’obiettivo che si coniuga ai dieci nuovi impianti, uno per ogni Municipio, dove sarà possibile praticare svariate discipline.