Abbagnale promuove la Capitale Europea dello Sport: "Grande onore per Genova"

Genova e il coastal rowing : un rapporto molto stretto, se consideriamo ad esempio il valore espresso dalle società remiere in occasione degli appuntamenti nazionali, europei e mondiali. L’ultima rassegna iridata, nell’ottobre 2023 a Barletta, vede addirittura due equipaggi occupare il primo (Rowing Club Genovese) e terzo (Sportiva Murcarolo). Nel 2024, anno in cui è Capitale Europea dello Sport, Genova ospiterà i Mondiali di Beach Sprint ed Endurance Coastal Rowing rispettivamente dal 6 all’8 settembre e dal 13 al 15 dello stesso mese.

Abbagnale: "Un onore per Genova"

Da marzo a Santa Margherita Ligure a settembre a Genova in un abbraccio che comprende tutto il 2024, la Liguria, l’Europa e il Canottaggio, sino alle Olimpiadi. Ospite del Comune in occasione della rassegna “Santa Champions”, Giuseppe Abbagnale, attuale presidente della FIC e leggenda dello sport azzurro, si è soffermato su Genova Capitale Europea dello Sport e del ruolo che vi occuperà la disciplina di cui è eterna bandiera e massimo dirigente: “Genova si è conquistata quest’onore e deve mettere in campo tutte quelle che sono le iniziative riconducibili all’ambito sportivo – afferma Abbagnale - All’interno di questo 2024, grazie ai Mondiali costieri, il Canottaggio potrà avere una posizione importante”.

Il Beach Sprint verso le Olimpiadi

Per il beach sprint c’è anche la prospettiva olimpica. “La città, con il supporto della Federazione, ha ottenuto la possibilità di organizzare un evento così significativo e poi abbiamo avuto anche la ciliegina sulla torta col Beach che dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028 sarà disciplina olimpica. Genova sarà un test importante per molti canottieri internazionali anche da questo punto di vista”.