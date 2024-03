Novella Calligaris sabato a Genova per “Donne e Sport a 360 gradi”

GENOVA - È stata la lietissima Novella del Nuoto Italiano e continua a far notizia: Novella Calligaris è stata la primissima atleta in assoluto a vincere medaglie olimpiche e a stabilire primati mondiali nel Nuoto. Giovanissima, a 21 anni, nel 1975 ha inaugurato una carriera da giornalista che ancora oggi la vede impegnata nel racconto di numerose storie sportive. Da diversi anni è anche presidente dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Un’orma titanica ed esemplare in ambedue i campi del mondo sportivo su cui terrà una conferenza a Genova a Palazzo Ducale sabato 9 marzo, nell’ambito della Festa della Donna e di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. “Donne e Sport a 360 gradi” sembra un titolo ritagliato apposta per descrivere in pochissime parole sia la sua vastissima figura che il lungo esempio che se ne può trarre. La tematica verterà sul divario di genere nel mondo sportivo praticato e divulgato attraverso i mass media. Si farà il punto sui progressi realizzati negli ultimi decenni e sulle difficoltà che ancora permangono. L’incontro sarà introdotto e moderato da Maria Clelia Galassi, presidente del Club Soroptimist GenovaDue, nell’ambito del progetto biennale Soroptimist Italia “Donne e Sport. La lunga strada verso la parità”.