L’Arabia Saudita sceglie Genova e la Lino Team per sviluppare il Ju Jitsu fighting

La Nazionale dell’Arabia Saudita di Fighting System ha, infatti, scelto Genova e Lino Team Ju Jitsu, per iniziare un percorso di preparazione verso la Coppa Europa programmata in Belgio nella giornata di domenica 10 marzo. L’obbiettivo è sviluppare a lungo termine disciplina del Fighting nel paese saudita. Ospiti del tecnico Matteo Repetto, organizzatore del Ju Jitsu Genoa Open 2024, e del suo staff sono stati Abdulraham Alomair (-56 kg), Moahmmed Alqarn (-69 kg) e Alhajri Turki (-85 kg), accompagnati dalla preparatrice fisica incaricata dal Comitato Olimpico saudita e dalla federazione araba di Ju Jitsu Elisabeth Oehler.

Dopo aver partecipato al Genoa Open 2024, la federazione araba ha optato per il capoluogo ligure confidando, come si legge nella lettera di richiesta di attivazione della partnership, che “l’esperienza di Matteo Repetto e dell’arbitro mondiale JJIF Chika Costantini, possa contribuire al successo dei loro atleti e creii un forte legame tra le due organizzazioni”. Ribadiscono altresì come siano ”certi che la collaborazione tra la federazione Saudita di Ju Jitsu e Lino team porterà nel futuro reciproci benefici”.

“E’ un ulteriore riconoscimento della nostra attività in un anno davvero per la Lino Team – sorride Repetto – Ora stiamo proiettati verso i prossimi impegni internazionali: la Coppa Europa in Belgio e gli Europei giovanili, che si svolgeranno i Romania e dove saremo presente con ben 7 atleti convocati dal Team Italia a difendere i colori azzurri”.