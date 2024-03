Genova capitale della pallanuoto: dal 12 al 14 aprile la Final Eight di Coppa Italia

Genova e la Liguria vantano una grande tradizione pallanuotistica. La Coppa Italia, dal 2022, si assegna alle Piscine di Albaro. Dal 12 al 14 aprile prossimi, la “Marco Paganuzzi”, intitolata allo storico allenatore dell’Iren Genova Quinto, ospiterà la Final Eight che vedrà sfidarsi Pro Recco, Posillipo, RN Savona, RN Salerno, CC Ortigia, Iren Genova Quinto (società organizzatrice), AN Brescia e Pallanuoto Trieste. Federazione Italiana Nuoto e Comune di Genova sono al fianco di quest’evento che rientra nel programma di 'Genova 2024 Capitale Europea dello Sport'. "Una conferma che ha il significato della massima approvazione per quello che si è fatto negli anni scorsi e che dà lustro a tutto il movimento visto il contesto in cui si inserisce - afferma Giorgio Giorgi, presidente dell’Iren Genova Quinto -. Siamo al lavoro, e da tempo, per far sì che alla 'Marco Paganuzzi' ci sia il consueto spettacolo e l’organizzazione che è stata apprezzata nelle due scorse edizioni". Tutte le gare saranno coperte da diretta streaming come da programma seguente, mentre nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di accesso in vasca, oltre alle informazioni su biglietti e abbonamenti. Al termine di ogni gara viene assegnato un premio al miglior giocatore, alla fine del torneo previste premiazioni per miglior giocatore, miglior portiere, miglior giovane, capocannoniere.