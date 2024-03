Giro d’Italia di Hand Bike: un percorso suggestivo nel cuore di Genova

Conto alla rovescia per la partenza del Giro d’Italia di Hand Bike. Dopo la presentazione di giovedì a Palazzo Tursi, è tutto pronto per il grande evento paralimpico inserito all’interno del programma Genova Capitale europea dello Sport 2024. Per i 70 handbikers iscritti è previsto un un percorso ondulato di 4 km disegnato sul lungomare di corso Italia, a pochi passi dal suggestivo borgo marinaro di Boccadasse. Gli atleti si confronteranno in velocità lungo i rettilinei e le curve di un percorso dove correre con la formula di un’ora più in giro: in palio la maglia rosa, la maglia bianca per il miglior giovane, la maglia rossa per il fast team e la maglia nera.