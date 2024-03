Genova capitale anche della Scherma, in selezione la mascotte degli Europei

Scherma, le mascotte in gara

San Giorgio e il drago, la Lanterna, il Basilico, capitan Fracassa un'acciuga e un polpo: questi i personaggi individuati dagli studenti per il concorso e, dopo un attento lavoro di analisi e confronti, riconfigurati in chiave schermistica. Le tre mascotte “più votate” accederanno alla fase finale dove saranno valutate dalla giuria di qualità: ogni componente, dalle autorità istituzionali e sportive regionali ai componenti del COL passando per i vertici della Federscherma e i presidenti delle società schermistiche liguri, assegnerà un punteggio pari a 5 per la mascotte preferita, 3 per la seconda e uno per la terza.??L’autore della mascotte che totalizzerà il punteggio più alto sarà premiato mercoledì 15 maggio alle ore 11 a Palazzo Tursi in occasione della conferenza stampa di presentazione ufficiale dei Campionati Italiani Cadetti e Giovani.