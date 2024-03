Parte il Giro Handbike. Pennella: “Genova scenario suggestivo”

Il Giro d’Italia di Handbike prende il via oggi da Genova nella centralissima corso Italia. Il pubblico applaude i 70 partecipanti in arrivo da 5 nazioni e protagonisti di elevate velocità e spettacolari testa a testa. Un grande appuntamento inserito nel programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” e caratterizzato da un percorso collocato in uno scenario unico tra i rettilinei e le curve: in palio la maglia rosa, la maglia bianca per il miglior giovane, la maglia rossa per il fast team e la maglia nera. “Dopo un anno di lavoro siamo giunti alla grande partenza dell’edizione 2024 – dichiara Fabio Pennella Presidente SEO, organizzatore del Giro Handbike – in un importante palcoscenico, Genova capitale europea 2024 dello sport. I nostri grandi campioni di vita ancora una volta hanno goduto di uno degli scenari più suggestivi d’Italia, un percorso magnifico che darà la carica giusta per iniziare al meglio la stagione. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale per questa grande opportunità e tutta la macchina organizzativa di Genova 2024 per l’impegno profuso”.